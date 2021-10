Van den Heijkant goud waard in derby voor RFC, Reuvers helpt Noordhoek aan punt tegen SVC

zondag 4cHet was SVC al zes jaar niet gelukt om bij Noordhoek te winnen, maar nu was de formatie van Joost Hulshof er wel erg dicht bij. De 1-2 stond tot diep in blessuretijd op het bord, maar in wat officieus de honderdste minuut genoemd mag worden, joeg Joeri Reuvers toch nog de 2-2 tegen de touwen. De derby tussen Right-Oh en RFC werd beslist door een doelpunt van Kevin van den Heijkant.

Zaterdag 30 oktober

Noordhoek - SVC 2-2 (1-1). 0-1 Yourian Frijters, 1-1 Finn van Huuksloot, 1-2 Theo van Viegen, 2-2 Joeri Reuvers.

SVC was in de openingsfase superieur en kwam verdiend op 0-1 door een treffer van Yourian Frijters. Noordhoek kreeg hierna meer greep op de wedstrijd, maar Finn van Huuksloot kon pas de gelijkmaker scoren nadat de SVC-verdediging in de fout was gegaan. Na de 1-2 van Theo van Viegen in het begin van de tweede helft ontaarde de derby in werk- en ploetervoetbal met een voor de bezoekers desastreus einde.

SVC-trainer Joost Hulshof zat direct na afloop vol frustratie, maar na een halfuur was hij toch in staat een analyse te geven. ,,Dit is balen. Dit gevoel verdwijnt pas als we dinsdag trainen en vooruitkijken naar de nieuwe wedstrijd. Het optreden van de scheidsrechter heeft ons de overwinning gekost. In het begin van de wedstrijd bestrafte hij overtredingen van Noordhoek niet waardoor ons scoringskansen werden ontnomen. Volgens mij hadden we zelfs twee penalty’s moeten krijgen. We waren qua voetbal de betere ploeg. Na rust hebben we aanvankelijk geprobeerd om uit te lopen naar 1-3, maar het veld werd steeds slechter en dit was in het voordeel van het fysiek sterkere Noordhoek”, aldus Hulshof.

Zondag 31 oktober

VCW - DIOZ 0-1 (0-0). 0-1 Roland van Hooff.

,,We hebben keihard gewerkt en het zat mee deze keer", aldus DIOZ-trainer John van Aert. ,,De laatste twintig minuten drong VCW aan, maar we konden de gelederen gesloten houden. Op basis van strijdlust wonnen we.” VCW-trainer Arjan Kwaaitaal vond de nederlaag ‘heel teleurstellend’. ,,In de slotfase had Tim van Dongen de gelijkmaker moeten scoren. Hij raakte de paal.”

DIA - PCP 1-2 (0-0). 0-1 Mustapha Houba, 0-2 Max Verschoor (e.d.), 1-2 Menno van Vliet.

,,We hebben een mooie en nuttige overwinning behaald”, oordeelde PCP-trainer Richard Hoogkamer. ,,We waren dominanter dan onze tegenstander. Het lukte ons ook om hun beste man Remco Sluijk aan banden te leggen.” DIA-trainer Erik van Rooij baalde. ,,We laten nog steeds teveel kansen onbenut. Zo ook deze wedstrijd.”

Dussense Boys - Terheijden 2-5 (2-3). 1-0 Sem Heijmans, 2-0 Bob Leemans, 2-1 en 2-2 Ferry Kools, 2-3 Martin Mertens, 2-4 Luuk Span, 2-5 Rik de Klerk.

Dussense Boys-trainer André Vos zag dat de focus van zijn team op de scheidsrechter kwam te liggen. ,,Dat was niet goed. In de tweede helft hadden we enkele goede fases in ons spel, maar we konden het Terheijden niet meer moeilijk maken.” Terheijden-trainer Fred Vrolijk complimenteerde zijn ploeg. ,,Na een slecht begin konden we ons weer in de wedstrijd spelen. Ferry Kools en Martin Mertens behoorden tot de betere spelers.”

WDS’19 - DEVO 2-1 (0-1). 0-1 Patrick Koevoets, 1-1 Abdul Avci, 2-1 Bayram Avci.

WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij: ,,Dit was een zwaarbevochten overwinning. DEVO verdiende zeker op basis van inzet één punt. Wij kregen in elk geval te veel. Met de invalbeurten van Abdul en Bayram Avci en hun doelpunten waren wij de gelukkige winnaar.” DEVO-trainer Ferry Jansen zag een ‘hele zure nederlaag’. ,,Onze 0-2 werd afgevlagd. Er was maar een ploeg die verdiende om te winnen en dat was DEVO.”

SAB - Raamsdonk 3-5 (1-3). 0-1 Yordi Vissers, 1-1 Mario Sanches Bos, 1-2 Mathijs Kerst, 1-3 Lars van Strien, 1-4 Yordi Vissers, 2-4 Mario Sanchez Bos, 2-5 Dylan van de Muysenberg (e.d.), 3-5 Jules van de Pol.

,,Te veel duels werden door ons verloren”, zag SAB-trainer Martijn Malinka. ,,Aan de werklust lag het niet, maar we maakten nog al eens de verkeerde keuze.” Raamsdonk-trainer Louis Roovers vond het een verdiende overwinning voor de gasten. ,,Bijna de gehele wedstrijd waren wij de bovenliggende partij.”

Right-Oh - RFC 0-1 (0-1). 0-1 Kevin van den Heijkant.

De derby werd vanaf de zijlijn met het nodige vuurwerk versierd. Dit allemaal in de hoop dat de knallen zich in het veld zouden voortzetten. Vuurwerk was er zeker als het aankwam op onderlinge strijdlust en de wil om vooral niet te verliezen van de vijand. Maar in het aantal doelpunten was geen vuurwerk te bekennen, ook al was de start hoopvol.

In de tweede minuut werd Ibrahim Ikililou van RFC op rechts de diepte ingestuurd. Diens voorzet werd door Right-Oh-doelman Rick van Dongen totaal verkeerd beoordeeld waardoor Kevin van den Heijkant de bal kon binnenkoppen: 0-1.

Volledig scherm RFC-speler en matchwinner Kevin van den Heijkant (rechts) tackelt Siem Velthoven van Right-Oh. © Pix4Profs/René Schotanus

Naarmate de eerste helft voorbijging, hing de gelijkmaker steeds meer in de lucht en moest RFC alle zeilen bijzetten om tegendoelpunten te voorkomen. Jari Langermans, kind van Right-Oh, maar via Waspik nu uitkomend voor buurman RFC, krulde zijn bal net naast de paal. Ook Jeroen Kouwenberg van RFC zag zijn schot net naast de verkeerde kant van de paal belanden.

Na rust bleven twee hardwerkende ploegen over die het vizier allang niet meer op scherp hadden staan. In de slotminuten voorkwam Right-Oh-doelman Van Dongen met een paar knappe reddingen dat de nederlaag groter zou zijn uitgevallen.

Volledig scherm Siem Velthoven (rood shirt) gaat namens Right-Oh een pittig duel aan met RFC-speler Joost Blom. © Pix4Profs/René Schotanus

Een curieus moment volgde in de slotseconde. Een vrije trap van RFC belandde in het zestienmetergebied waarna Van Dongen de bal ving. Terwijl scheidsrechter Van der Pluijm affloot voor het einde van de wedstrijd, liet Van Dongen de gladde bal door zijn vingers glippen en stuiterde de bal het doel in.