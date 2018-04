Van den Berge scoort vijfmaal namens Moerstraten, OVV'67 stunt in 5C

zondag vijfde klassenEen heuse remontada in de vijfde klasse C. OVV'67 stuntte door een 1-5-achterstand ongedaan te maken. In de vijfde klasse B maakte Advendo kennis met het scorende vermogen van Jim van den Berge.