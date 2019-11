Van de Lande aan kop in Zilveren Schoen-klassement

De goddelijke komedie van Halsteren Zaterdag 1: weg uit het vagevuur van de derde klasse

9:00 Het verhaal van Halsteren Zaterdag 1 heeft wat weg van het middeleeuwse meesterwerk De goddelijke komedie, van Dante Alighieri. In zijn epos neemt de Florentijnse dichter de lezer mee op zijn reis door het hiernamaals. Van de hel, via het vagevuur naar het paradijs. Het zaterdagteam van Halsteren is ook bezig aan zo'n queeste, maar dan naar de voetbaltop.