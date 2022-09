Van de Kreeke wil met Barendrecht direct terug naar de tweede divisie: ‘We hebben de faciliteiten’

Dongen stunt niet in openings­wed­strijd: ‘Geen schande om vandaag te verliezen’

Er stond voor Dongen een zware klus op het programma in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de derde divisie. In een uitwedstrijd bij Hercules, dat vorig jaar op een haar na het kampioenschap misliep, hoopten de Dongenaren op een stunt. Nadat de ploeg nog lang tegenstand bood en zelfs de 0-1 maakte, kwam deze stunt er niet en werd er met 4-1 verloren.

21 augustus