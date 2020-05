Van de Kreeke's ASWH gered door de KNVB: ‘Verwacht dat 2020-2021 een beter zal verlopen dan dit seizoen’

interviewSam van de Kreeke (24) kende een seizoen vol ups en downs bij ASWH in de tweede divisie. De spits uit Halsteren veroverde een basisplaats in Hendrik-Ido-Ambacht, maar knokte ook tegen degradatie. Zijn club kreeg een reddingsboei uit onverwachtse hoek toegeworpen.

Hoe viel het nieuws over het nietig verklaren van het seizoen in jullie spelersgroep, Sam?

,,Het is jammer dat we niet meer kunnen voetballen, maar deze uitkomst is wel gunstig voor ons. We stonden er aardig slecht voor."

Hadden jullie behoud nog bewerkstelligd?

,,We wisten allemaal dat het moeilijk zou worden, maar bleven ervoor gaan. We zaten na de winterstop in een betere flow, hadden al bijna evenveel punten gepakt als in de eerste seizoenshelft. Dat zegt wel wat."

Hoe bevalt de tweede divisie?

,,In tegenstelling tot mijn eerste seizoen heb ik nu wel alles gespeeld. Als ik naar mijn eigen prestaties kijk, ben ik best tevreden. Ik heb niet heel veel gescoord, zes doelpunten, maar wel een aantal keer mijn waarde bewezen. Het is een heel uitdagend niveau. Je speelt tegen de beste amateurs van Nederland. Iedereen is hier goed, fit en voetbalt volwassen. In het begin dacht ik wel: zo, dit is wel even wat anders dan de hoofdklasse. Maar je past je snel aan. Ik voel me lekker in de tweede divisie."

Wat heb jij anders gedaan om die basisplaats te veroveren?

,,We hebben een nieuwe trainer (Rogier Veenstra, red.) gekregen en dat speelt een belangrijke rol. Ik kwam voor vorig seizoen over vanuit Halsteren en begon ongelukkig door mijn vakantie en wat blessures. Toen kregen anderen de voorkeur. Afgelopen seizoen kreeg ik mijn kans en die heb ik gegrepen."

Wat verwacht je van volgend voetbaljaar?