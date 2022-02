Van de gele kooi naar ‘t Hoogje: Etten-Leurse jeugdvrienden willen iets neerzetten bij Kruisland

ZATERDAGVOETBAL Negen doelpunten voor Baronie, ruime zege Internos op Lepel­straat­se Boys

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal werden zaterdag slechts twee duels gespeeld. Internos had lang moeite het blok van Lepelstraatse Boys te slechten (0-4), VVC’68 had bij DVO’60 eveneens de nodige moeite, 1-4.

