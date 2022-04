Van Bree mist strafschop in ultieme slotfase, Dongen blijft steken op gelijkspel

Derde divisieTegen nummer twee OFC heeft Dongen in eigen huis de punten gedeeld: 1-1. Via een penalty in de laatste minuut van de wedstrijd kreeg de thuisploeg een buitenkansje op de overwinning, maar Mart van Bree schoot mis. Desondanks blijft de derdedivisionist in eigen huis nog altijd ongeslagen.

Via een penalty kwam Dongen vroeg in de wedstrijd op achterstand. ,,In mijn ogen werd er voor het penaltymoment een aanvallende overtreding op onze aanvoerder niet bestraft", vertelde Dongen-trainer Osman Erbas na afloop. ,,We waren op dat moment ook de bovenliggende partij, dus dan is het extra zuur dat je dan op deze manier op achterstand komt. Helaas konden we ons overwicht niet uitdrukken in doelpunten.”

Moordend tempo

De oefenmeester zag een hele aantrekkelijke wedstrijd, tussen die ploegen die allebei vooruit wilden voetballen. ,,Met name in de laatste fase van de wedstrijd ging het in een moordend tempo. Ik denk dat het aanwezige publiek wel echt genoten heeft.”

In de tachtigste minuut kwam Dongen via Jari Koenraat op 1-1. De thuisploeg rook bloed en zette veel in om uiteindelijk toch de 2-1 te maken. De uitgelezen mogelijkheid volgde via een strafschop, maar benut werd dit buitenkansje niet. ,, Mart schoot de bal op de binnenkant van de paal. Enorm zuur, maar nu die emotie is gezakt is een gelijkspel wel een terechte afspiegeling.”

Dongen - OFC 1-1 (0-1). 1-1 Jari Koenraat.

Opstelling Dongen: Sprangers, Mansaray, Martens, Gerrtis Jr., Scheerlinck, Avontuur, Koenraat, Helstone Arda Erbek), Saez (Talboom) Bastmeijer (Omar Abdallah), Van Bree.

Dongen kwam afgelopen zaterdag ook in actie, toen speelde de nummer zeven in de derde divisie ook gelijk.