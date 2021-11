Van Bree maakt er namens gelijkspelend Dongen twee

De op papier aan elkaar gewaagde ploegen bleken dat ook op het veld te zijn. ,,Het was een wedstrijd met weinig kansen en mogelijkheden, maar aan strijd en inzet ontbrak het bij beide ploegen zeker niet", kijkt Dongen-coach Osman Erbas terug. ,,Desondanks vielen er wel vier doelpunten, dus aantrekkelijk was het zeker.”

Erbas zag zijn ploeg halverwege de eerste helft terecht op achterstand komen. ,,Hercules had het betere van het spel en wij hadden moeite met de druk op hun spel te houden.” Dongen snel langszij dankzij Mart van Bree, maar keek ook weer snel tegen een achterstand aan. ,,Vlak voor rust viel toch de 1-2, doordat we niet goed in onze organisatie stonden. Dat is een baalmoment, zeker als je daarvoor net de 1-1 maakt.”

Rake vrije trap

Dankzij een prachtige rake vrije trap van Van Bree kwam Dongen tien minuten voor het einde weer op gelijk hoogte. ,,Dat was echt een gruwelijke vrije trap. Jammer dat ons trouwe publiek die niet heeft kunnen zien, maar gelukkig zijn er beelden gemaakt.” De oefenmeester kon goed leven met de puntendeling. ,,In de tweede helft hebben we niets meer weggegeven en zelf nog wat mogelijkheden gehad. Al met al een terechte uitslag. We hebben veerkracht getoond en dat zien we uiteraard graag.”