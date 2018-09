Valse start voor Viola, Alphense club verliest in eigen huis van Were Di

zondag 4A Veerkrach­tig METO klopt Groede, ODIO en WVV'67 ook foutloos

20:45 METO was sterker dan Groede, maar liep halverwege de tweede helft toch tegen een 0-2 achterstand aan. De aansluitingstreffer van Gijs Verresen in de 82ste minuut gaf de thuisploeg vleugels. Binnen enkele minuten boog de formatie van Peter Deelen een zekere nederlaag alsnog om in een 3-2 overwinning.