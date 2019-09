Valse start voor Storelli’s Prinsenland

Zaterdag 3BTholense Boys kende in zaterdag 3B geen enkele moeite met Krabbendijke. Beide teams speelden vorig seizoen nog in de tweede klasse, maar in Zeeland bleek de ploeg van nieuwbakken trainer Kees de Rooij oppermachtig. Natalino Storelli kende een minder fijn debuut bij Prinsenland tegen NOAD’67.

WHS – Duiveland 2-3 (1-1). 0-1 Robbert de Bruine, 1-1 Werner Marsman, 1-2 Ronald Zwager, 2-2 Joost van Dijke, 2-3 Zwager.

“Het zag er drie keer achterin niet goed uit”, bekende WHS-trainer Leon de Witte. “Duiveland (vorig jaar nog vierdeklasser, red.) profiteerde vervolgens optimaal van onze defensieve fouten. Dit moet niet te vaak gaan gebeuren.”

NOAD’67 – Prinsenland 3-2 (2-0). 1-0 en 2-0 Frank den Engelsman, 3-0 Armin Geense, 3-1 Dennis de Geus, 3-2 Falco Wessels.

Natalino Storelli miste beleving bij zijn nieuwe ploeg Prinsenland in de eerste helft. “Twee domme tegendoelpunten, het had nog erger kunnen zijn in de eerste helft”, aldus Storelli. NOAD’67-trainer Perry Snoep was het eens met zijn woorden: “We speelden een prima eerste helft, maar lieten Prinsenland onnodig terugkomen. Voor de neutrale supporter was de slotfase geweldig. Het had zowel 3-3 als 4-2 kunnen eindigen, kansen genoeg.”

Kogelvangers – Halsteren zat. 1-2 (0-1). 0-1 Antoine van Mechelen (pen.), 1-1 Sven Moerland (pen.), 1-2 Marwan Achachbar.

René Opschoor, assistent-trainer bij Kogelvangers, zag Halsteren terecht winnen in Willemstad. “Beide doelpunten vielen echter ongelukkig. Een bal viel op de borst van Daan Oudhof en ging plots op de stip. Ook de 1-2 was randje buitenspel, maar Halsteren kreeg waar het recht op had.” Voor Halsteren-trainer Remco van Haaren was het even billenknijpen: “Tien minuten voor tijd scoorde Kogelvangers een terechte penalty. Gelukkig scoorden we uit een van de laatste kansen.”

ZSC’62 – De Fendert 3-1 (1-1). 0-1 Serge Palings, 1-1 Nicky van de Velden, 2-1 Mike de Voogd, 3-1 Robin Provoost.

“Serge Palings profiteerde al snel optimaal en lobde de bal over de doelman heen”, zag De Fendert-trainer André Maas. “Na de gelijkmaker hadden we genoeg kansen om op voorsprong te komen, maar verzuimden we te scoren. Vervolgens schoten zij een vrije trap binnen, namen wij risico en rondden ze het af.”

Krabbendijke – Tholense Boys 0-3 (0-1). 0-1 Lennard Marsman, 0-2 Laurens Bovenberg, 0-3 Joost Wesdorp.