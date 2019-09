Valse start aan competitie voor Chaam, Gesta én Viola

OVC’26 - Chaam 5-1 (3-1) 1-0 Nasradin El Haddadi, 1-1 Lars van Raak, 2-1 Wesley Verhagen, 3-1 Mitchel van Zelst, 4-1 Koen Jong, 5-1 El Haddadi. Jeroen Polman, trainer van Chaam, had een slecht begin van de wedstrijd gezien van zijn ploeg. “We begonnen veel te slap aan de wedstrijd, maar herstelden ons goed met de 1-1. Vervolgens vielen de goals van OVC in de omschakeling. De laatste vijfentwintig minuten moesten we met tien man verder.”

Viola - GSBW 1-2 (1-2) 0-1 Simon Brand, 1-1 Justin Meeuwsen, 1-2 Denzel van Houtum.

Richard de Beer, trainer van Viola, was alleen over de tweede helft van zijn ploeg tevreden. “Zeker in de eerste helft was GSBW aan de bal sterker. Toch reageerden we goed met de gelijkmaker. Helaas misten we een strafschop in de laatste minuut.”