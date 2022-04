UVV’40 pakt ‘hele belangrijke’ overwinning in Rijsbergen, Groen Wit op karakter naar driepunter

Groen Wit - HVV 1-0 (1-0). 1-0 Tijn van Galen.

Op een slecht veld zorgde de ploegen niet voor een hoogstaande wedstrijd, maar Groen Wit wist volgens trainer Martijn van Galen op karakter te winnen. ,,Ik weet niet waar de jongens het vandaan haalden met de Ramadan en in dit warme weer. Ze hebben echt gevochten als leeuwen.”

Clinge - Zundert 2-2 (1-1). 1-1 Lars van Elsacker, 2-2 Lars van Elsacker.

De teleurstelling overheerste bij Zundert na het gelijkspel tegen Clinge. Trainer Jack Sweres gaf aan dat zijn ploeg in een lastige fase van het seizoen zit. ,,We missen veel bepalende spelers, maar dat mag geen excuus zijn. Vandaag hebben we misschien wel tachtig procent balbezit, maar we creëren maar weinig grote kansen.”

Victoria’03 - DSE 3-1 (2-1). 1-0 Sharushan Ponnudurai, 2-0 Sjoerd Renne, 2-1 Pjotr Hendrickx, 3-1 Pieter van Etten.

De beide trainers waren het eens. DSE had 2-2 moeten maken, vond ook Victoria-trainer Danny Mathijssen. ,,De eerste helft komen wij goed op voorsprong. Dan ben je blij dat je daarmee de rust in gaat. De tweede helft hebben wij gezwijnd. Ik roep al een paar wedstrijden dat we op het tandvlees lopen. De tweede helft was de ploeg leeg en had DSE zeven of acht kansen om op 2-2 te komen maar hij ging er maar niet in.’’ Over het ‘geluk van een kampioen’ wil Mathijssen nog niet spreken daar is het seizoen nog te lang voor.

DSE-trainer Peter Sweres vond ook dat DSE meer had verdiend. ,,Victoria komt op voorsprong, terwijl wij goed meededen. We hadden goede kansen en bleven voetballen. We waren eigenlijk de bovenliggende partij. De 2-2 was verdiend geweest en dan waren we er misschien wel overheen gegaan. De bal wilde er alleen niet in. De goal viel maar niet. Het verlies is zuur en onterecht.’’

Sprundel - Hoeven 0-0.

Een gelijkopgaande strijd, waar Sprundel een goed gevoel aan over kan houden. Sprundel-trainer Patrick Arnouts was positief. ,,Het ging heel erg gelijk op. Ik vond ons de eerste helft iets gretiger en scherper. Uiteindelijk is deze wedstrijd goed voor het moraal. We kunnen met een goed gevoel naar Steen volgende week. Steen staat een-na-laatste en wij staan laatste. Voor de degradatiestrijd is dit een hele belangrijke wedstrijd.’’

Ook Hoeven-trainer Gijs Smulders vond het gelijkspel terecht. ,,Sprundel begon erg verdedigend. Daar moesten wij doorheen zien te breken. Sprundel leek de wedstrijd te gaan beslissen, maar door een geweldige redding van onze keeper Arthur Raaymakers bleef het 0-0. Raaymakers speelt al een aantal weken erg goed en dat mag gezegd worden.’’

Schijf - Philippine 0-2 (0-0).

Geen beste wedstrijd volgens Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Van beide kanten was het vandaag niet goed. In de eerste helft creëren we nog wel iets maar in de tweede helft was de energie op. We moeten dus aan de bak.’’

VVR - UVV'40 1-3 (0-2). 0-1 Sebastian de Meijer, 0-2 De Meijer, 1-2 Joris van den Ham, 1-3 Rens van Haren.

,,Niet iedereen lijkt te beseffen wat er op het spel staat. We hebben er zo lang over gedaan om in de derde klasse te komen. Ik denk dat ik wel zeven of acht keer nacompetitie voor promotie heb gespeeld”, vertelde VVR-aanvaller Tobias Bas. ,,Dan weet je hoe belangrijk het is om in de derde klasse te blijven. Iedereen moet in de spiegel kijken en zich afvragen of hij er het maximale aan gedaan heeft.”

Bij UVV’40 leek het besef meer aanwezig. ,,Het was geen goede pot, maar we hebben verdiend gewonnen. Dat is het belangrijkste”, vond UVV-aanvoerder Bart de Koning.