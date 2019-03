UVV'40 wint van trainerloos SCO, Gilze te sterk voor ‘aanwinst’ Irene'58

SCO - UVV ‘40 0-4 (0-1) 0-1 Ruud Heestermans, 0-2 en 0-3 Rolf Snepvangers, 0-4 Sjoerd den Dekker.

UVV'40-coach Johan Gabriels sprak van ‘zeer bruikbare punten’. ,,Door de schorsing van Jonathan van Eerd hebben we wat omgezet en Heestermans in de spits geposteerd. Dat pakte goed uit.” Bij SCO ontbrak trainer Dion Schuurmans, volgend seizoen werkzaam bij Madese Boys. ,,Het bestuur van SCO en ik hebben wat verschillende inzichten hoe de laatste wedstrijden moeten gaan verlopen. De komende week praten we verder hoe hier uit te komen.”

TSC - Waspik 2-0 (1-0) 1-0 Jeroen van Leijsen, 2-0 Sandro Ariza.

Na zeven weken blessureleed was Sandro Ariza weer van de partij. Waspik-trainer Eugene van der Heijden sprak van een ‘vlakke partij'. ,,We waren niet bij machte het TSC lastig te maken.”

ZIGO - Oosterhout 4-3 (2-2) 0-1 Soufiane Asrih, 1-1 Mitch Janssen, 2-1 Jason van Dongen, 2-2 Stijn Biemans, 2-3 Dennis van Munster, 3-3 Janssen, 4-3 Nicwell Landbrug.

Oosterhout-trainer Richard van Gils zag dat tegenstander ZIGO een rode kaart had moeten hebben. ,,Dan speel je toch een andere wedstrijd. Wanneer je driemaal scoort, moet je minimaal een punt pakken. We geven teveel weg.”

Groen Wit - DESK 1-3 (1-2) 0-1 Mitchell Bastianen, 0-2 Freek van Eembergen, 1-2 Oualid Saadouni, 1-3 Rick Vervaart.

“Ongelooflijk, een koploper (DESK, red.) die zich ingraaft,” zei Martijn van Galen, trainer van Groen Wit. “De eerste kansen waren voor ons, maar zij scoren tot tweemaal toe uit de counter.”

Bavel-Baardwijk 0-0.

Bavel-trainer Osman Erbas zag ‘een goede wedstrijd'. ,,We hebben de laatste tijd wat moeite om te scoren. Over het spel was ik echt tevreden.”

Irene‘58-Gilze 0-2 (0-1) 31. Rudy van Hoek 0-1, 63. 0-2 Jeffrey Ligtenburg.

Het eerste wapenfeit van het duel kwam op naam van Irene'58-speler Jurgen van Dijk. Zijn schot werd gekeerd door Finn Hoppenbrouwers. Nadat Joep van den Ouweland voor Gilze de paal had geraakt, was het Rudy van Hoek die een vrije trap in een geheel vrije hoek lepelde. Geheel vrij omdat Irene-goalie Jelle van Mook, leunend tegen de eerste paal, nog drukdoende was de muur goed weg te zetten.

Dit leidde tot begrijpelijke woede aan de kant van Irene'58. Gilze-trainer Jeremy Buchly legt uit: ,,Rudy vroeg aan de scheids of hij de bal mocht nemen en kreeg daar een bevestigend antwoord op.” Zijn collega van Irene'58, Paul van Dijk: “Dat was zuur voor ons, maar natuurlijk wel slim van hen.”

Het blijven knokken van Irene'58 leverde de thuisploeg de complimenten op van Buchly. ,,Ik heb ontzettend veel respect voor de wijze waarop Irene zich manifesteert in deze klasse. In mijn ogen echt een aanwinst voor deze klasse.”