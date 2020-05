UVV’40-trainer Gabriëls: ‘Zo trainen is als dineren zonder hoofdgerecht’

In zijn column in BN/De Stem uitte hij zijn frustratie over de mislukking. Het door hem bedachte ‘kegel-omtrap-voetbal’ en de dambord-rondo kwamen niet uit de verf. We gingen maandagavond maar eens een kijkje nemen bij een training van UVV’40. Gabriëls zei te blijven zoeken naar interessante oefeningen die wél succesvol zijn. ,,Maar het ei van columbus heb ik nog niet gevonden. Ik heb een paar collega-trainers gesproken en zij zitten met hetzelfde probleem. De jongens willen gewoon lekker een partijtje kunnen spelen. Nu is het net of je gaat dineren in een restaurant, maar vlak voor het hoofdgerecht op tafel komt vertrekt.”