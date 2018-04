UVV'40 pakt 'onverdiende zege', top drie laat punten liggen

zondag 3aHet blijft spannend aan kop in de zondag derde klasse A. Gastel en Hoeven speelden in een onderling duel gelijk. Nummer drie Victoria'03 vergat te profiteren en verspeelde punten op bezoek bij Steenbergen.

FC Bergen - RBC 1-1 (1-0) 1-0 Patrick van Roosendaal, 1-1 Gino Pieter

Patrick van Roosendaal zette zijn ploeg met een weergaloos doelpunt op voorsprong. ,,De eerste helft was voor ons", stelde Van Roosendaal. ,,RBC kreeg in de tweede helft meer kansen, maar ik denk dat een gelijkspel wel een terechte uitslag was", aldus de verdediger van de Bergenaren.

Steenbergen - Victoria'03 2-2 (1-0) 1-0 en 2-0 Stijn Heideman, 2-1 Faris Ouaddaf, 2-2 Sjoerd Renne.

,,Wij hadden de punten hard nodig gezien de fase waar wij in zitten," zei Steenbergen-trainer Marco Ernest. ,,Als je 2-0 voor staat en het wordt dan nog gelijk dan is dat erg teleurstellend", aldus Ernest.

Groen Wit - Terneuzen 1-2 (0-0) 1-0 Achmed Zerouali, 1-1 Inid Preganlija, 1-2 Douwe de Kok.

Volgens Groen Wit-trainer Osman Erbas haalde zijn ploeg het normale niveau niet. ,,Het was een slechte wedstrijd van onze kant. Teveel jongens haalden hun niveau niet. Terneuzen heeft terecht gewonnen. Donderdag moeten we er weer staan tegen RBC'', aldus Erbas.

Breskens - UVV'40 0-1 (0-1) 0-1 Fabio Evaz.

UVV'40 heeft een belangrijke zege geboekt om het lijfsbehoud in de derde klasse A. ,,Zeker niet verdiend", zei UVV'40-trainer Johan Gabriëls na afloop. ,,Een schitterende vrije trap van Fabio heeft ons de drie punten opgeleverd. Dit was een hele belangrijke overwinning voor ons", besloot Gabriëls.

Gastel - Hoeven 0-0 (0-0).

Koploper SC Gastel heeft directe concurrent Hoeven geen pijn kunnen doen in de Halderbergse derby. Op sportpark Blankershove eindigde de topper in deze competitie in een doelpuntloos gelijkspel.

Hoeven blijft op drie punten achterstand tweede, maar de ploeg van trainer Eric Koenraads moet nog twee wedstrijden inhalen. ''We hebben alles nog in eigen hand'', zei Koenraads na afloop. ,,Als je in de slotfase met negen man staat en je speelt dan nog gelijk dan moet je tevreden zijn. We hebben in deze wedstrijd niet gebracht wat we kunnen brengen en dat vond ik jammer", aldus Koenraads.

SC Gastel-trainer Peter Kepers baalde na afloop. ,,Deze wedstrijd wilden we winnen. Het is geen slecht resultaat tegen Hoeven. Deze competitie blijft onvoorspelbaar", aldus Kepers.