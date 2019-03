UVV'40 laat gevarenzone achter zich met nieuwe zege, trainerloos SCO verliest

RWB - UVV ‘40 1-3 (1-2) 1-0 Justin van der Sanden, 1-1 Jonathan van Eerd, 1-2 Sjoerd den Dekker, 1-3 Van Eerd (pen.).

Johan Gabriels, trainer van de bezoekers uit Ulvenhout, was verheugd. “Het is inmiddels bijna een traditie dat we achter komen, maar daarna hebben we het goed opgepakt. We hebben in de tweede helft wel onder druk gestaan, maar na de 1-3 was het verzet van RWB gebroken.”

Waspik - Gilze 1-3 (1-2) 0-1 Rudy van Hoek (pen.), 1-1 Guido van den Hoven, 1-2 Waspik (e.d.), 1-3 Stan de Kock.

Waspik-trainer Eugene van der Heijden: “Een zure, onterechte nederlaag. Drie toevalstreffers van Gilze, terwijl wij de mogelijkheden lieten liggen. We hadden veel meer verdiend.” Zijn winnende collega was het daarmee deels wel eens. “Met hard werken trokken we de zege over de streep,” zei hij.

Oosterhout - Irene ‘58 5-0 (1-0) 1-0 Dennis van Munster, 2-0 Souffian Asrih, 3-0 Van Munster, 4-0 Yamani el Aharchaou, 5-0 Joey Vreijsen.

Winnend Oosterhout-coach Richard van Gils: ,,Het was een beetje een revanche voor de uitwedstrijd die we bij Irene'58 verloren.” Paul van Dijk, trainer van Irene'58: ,,Voor rust was het nog redelijk in evenwicht. In de tweede helft zijn we gewoon weggespeeld.”

DESK - SCO 1-0 (1-0) 1-0 Freek van Eembergen.

Toine van de Hoven, bestuurslid Voetbaltechnische zaken van de Oosterhouters, had een goed SCO gezien. ,,Uiteindelijk hadden we misschien niet hoeven verliezen. DESK heeft het absoluut lastig gehad met SCO.”

Bavel - Groen Wit 1-0 (0-0) 1-0 Sander van Gils (pen.)

,,Wij kregen de kansen op 0-1 en 0-2”, zei Groen Wit-trainer Martijn van Galen. “Bavel beperkte zich tot verdedigen.” Zijn collega Osman Erbas: “Een gelijkspel was misschien op zijn plaats geweest. Maar om te winnen, moet je de kansen benutten.” In de slotfase miste Tijn van Galen een strafschop namens de Bredanaars.