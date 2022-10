UVV'40 krijgt SAB niet op de knieën: ‘We hebben gewoon Sinterklaas gespeeld’

Vierde klasse CNa de 0-2-nederlaag van vorige week tegen VVR was trainer Marco van Dijnsen van UVV'40 er alles aan gelegen om uit bij SAB de drie punten over de streep te trekken. Dat de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel eindigde was voor hem en zijn spelers een grote teleurstelling.

,,Voetballend hadden we het onder controle, maar we zullen alerter moeten worden op de dode momenten”, treurde de Ulvenhoutse oefenmeester. De groenhemden speelden in de beginfase iets directer dan SAB. Veel leverde dit allemaal niet op, maar UVV'40 sloot de eerste helft door doelpunten van Sebastián Tabak en Jeroen Maas wel met een 0-2-voorsprong af. Niets leek de eerste zege van het seizoen in de weg te staan.

SAB-trainer Martijn Malinka wist dat er bij zijn ploeg iets moest gebeuren in de tweede helft. Dat SAB binnen vijf seconden na de aftrap van de tweede helft alweer in de wedstrijd zat, had dan ook niemand verwacht. Maar Calvin Vertriest werd meteen de diepte ingestuurd en naar zijn schot stond de gehele Ulvenhoutse verdediging te kijken (1-2). UVV'40 was even aangeslagen.

Slecht verdedigen

Kort na het doelpunt van Vertriest ging het spel op en neer. Eerst was het SAB-speler Rick Mertens die met een schot dat rakelings over ging, al dicht bij de gelijkmaker was. Daarna kon UVV-er Lucas Umar met een schot op de lat niet voor de 1-3 kon zorgen en vervolgens scoorde SAB alsnog de gelijkmaker. De achterhoede van UVV'40 stond te schutteren bij een spelhervatting, waardoor Diego Jansen van dichtbij kon scoren: 2-2. In de 65e minuut kopte Sebastian de Meijer de gasten uit Ulvenhout toch naar een nieuwe voorsprong: 2-3. Ook de verdediging van SAB zag er niet goed uit. De luxe van een nieuwe voorsprong was niet aan UVV'40 besteed. Het team van Marco van Dijnsen kon deze wederom niet vasthouden. Weer was een dood spelmoment de basis van de tegengoal. Ditmaal was het Dylan van de Muysenberg, die profiteerde van de desorganisatie bij UVV'40: 3-3.

,,UVV'40 was misschien voetballend iets beter dan wij, maar wij pakten de meeste duels. In de eerste helft werd UVV'40 pas sterker nadat zij op een 0-1-voorsprong kwamen. Daarvoor waren wij zeker niet minder. Nadat wij op 2-2 waren gekomen, kregen we de 2-3 door een ongelukkige actie achterin tegen. Over de gehele wedstrijd gezien was dit wel een terechte uitslag”, analyseerde SAB-trainer Malinka de wedstrijd. ,,Al met al ben ik tevreden en zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet”, vervolgde Malinka zijn betoog.

Verliespunten

,, We hebben gewoon voor Sinterklaas gespeeld. We hebben ook een te smalle selectie. Op een gegeven moment in de tweede helft speelden er drie jongens van de zaterdag met ons mee. Ik zie deze uitslag dan ook als twee verliespunten die we hebben opgelopen”, keek Van Dijnsen terug op het gelijke spel. Gezien het veldspel van beide teams, dat zeker voor verbetering vatbaar is, was een gelijkspel het hoogst haalbare voor de twee kemphanen.