Unitas’30 ‘zoek gespeeld’ door Meerssen: ‘We mogen heel blij zijn dat het maar 2-0 is geworden’

De Limburgse thuisploeg had de eerste competitiewedstrijd net als Unitas’30 verloren, maar speelde in het verleden heel wat jaren op hoog amateurniveau. Die ervaring mist Unitas’30. ,,We hebben nog veel te leren, we moeten slimmer zijn. Het is een dikverdiende overwinning voor de tegenstander”, concludeerde Unitas’30-trainer Juliën van Vugt na afloop. ,,Ze hebben een heel goede voorhoede, met fantastische buitenspelers. Wij zijn achterin regelmatig zoek gespeeld.”

Het was aan keeper Jeroen Sebregts te danken dat halverwege de wedstrijd nog 0-0 op het scorebord stond. ,,We hebben het tot de rust behoorlijk dicht kunnen houden en Jeroen heeft ons een aantal keer echt op de been gehouden”, zag Van Vugt.

‘Geen kansen’

Unitas’30 probeerde het in de tweede helft wat anders neer te zetten: ,,Want we hadden geen kansen gehad. We moesten iets anders proberen.” Maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Een paar minuten na de theepauze zette Tristan van Hoogdalem Meerssen op voorsprong. Pas in de absolute slotfase schoot Siem van Dijck Meerssen op 2-0.

,,We mogen heel blij zijn dat het maar 2-0 is geworden. De tegenstander was veel fitter en wij hadden niet de absolute drive om meer uit deze wedstrijd te halen”, baalde Van Vugt. ,,Daar ben ik zwaar teleurgesteld over.”