Unitas’30 werpt zich op als titelkandidaat: ‘Club en spelers willen heel graag naar de hoofdklasse’

,,Ik denk dat we inderdaad serieus mee kunnen doen om de titel. Club en spelers willen heel graag naar de hoofdklasse, alle randvoorwaarden zijn daarvoor aanwezig. Het duel bij Den Hoorn over tien dagen, waar we bij een gelijkspel ook de eerste periode pakken, zal daarom extreem belangrijk zijn. We moeten echter gewoon naar onszelf blijven kijken, we hebben zóveel kwaliteit”, keek Unitas-trainer Julien van Vugt alvast vooruit.