Unitas’30 vernedert Dosko met dubbele cijfers: ‘Genante uitslag’

Julien van Vugt, trainer van de thuisclub, verwachtte een lastige wedstrijd: ,,En dat bleek in de eerste twintig minuten, waarin Dosko veel balbezit had zonder tot grote kansen te komen. Na een ongelukkige handsbal bij hen kregen we een strafschop, waarna we vlak voor rust de score op 2-0 brachten. Na een uur, op dat moment was het al 4-0, kreeg een speler van hen rood, tegen tien man werd het wel erg makkelijk. Gelukkig ging niet iedereen voor eigen eer waardoor we ver konden uitlopen. Het was sowieso een mooie avond voor ons, want Boshuizen verloor van Sarto, waardoor wij qua verliespunten alleen koploper zijn.”