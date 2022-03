Unitas’30 toont veerkracht en is koploper, Dosko revancheert zich

Rood-Wit - Boshuizen 0-0.

,,Zeer tevreden met de arbeid en geleverde intensiteit,” aldus Rood-Wit-trainer Marco Groeneveld. ,,Doordat beide teams hoog druk probeerden te zetten waren er heel erg veel duels om de tweede bal. Na rust waren zij individueel misschien wel wat beter, maar de betere kansen waren voor ons. Gaynio Aarts raakte in de 80ste minuut de paal, en werd in de slotminuut zowat doorboord door hun doelman. Een strafschop zat er niet in, een welverdiend punt wel.”

VUC - Dosko 1-3 (0-0). 1-0 Emir Teze, 1-1 Marvin Bedaf, 1-2 Ahmed Ismael (pen.), 1-3 Bedaf.

Dosko-trainer Mart van Bree was in zijn nopjes met zijn ploeg: ,,Complimenten hoe ze de rug gerecht hebben in zo'n korte periode. We kwamen nog ongelukkig op achterstand maar na de 1-1 voelden we dat er meer in zat. Na de 1-2 uit een terecht gegeven strafschop zagen zij twee keer rood, wat ons in de gelegenheid stelde de zege binnen te halen.”

Olympia - Unitas'30 3-3 (3-0). 1-0 Hamza Mehrach, 2-0 Mohamed Belali, 3-0 Mehrach, 3-1 Ayman Ben Omar, 3-2 Achraf Chouiter, 3-3 Ben Omar.

,,Ondanks onze waarschuwingen gaven we met name hun nummer tien veel te veel ruimte. In de rust grepen we via wat wissels hard in, voor de tweede helft kan ik alleen complimenten geven. Een zege zat er nog in , maar een gemiste strafschop van Jordi Bollaart voor rust en paal en lat stonden dat in de weg,” aldus trainer Julien van Vugt.