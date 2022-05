Unitas’30 moet koppositie afstaan, Rood-Wit haakt aan na cruciale zege

zondag 1BIn de eerste klasse B van het zondagvoetbal bleef Unitas’30 vanavond steken op een 2-2 gelijkspel bij Sarto. Den Hoorn is daardoor de nieuwe koploper. Rood-Wit klampt aan bij Hillegersberg en Zwervers door met 3-2 te winnen van laatstgenoemde. Dosko ging in Delft met 4-0 onderuit tegen DHC.

Sarto - Unitas’30 2-2 (0-1). 0-1 Ayman Ben Omar, 1-1 Jules Swaak, 2-1 Bram Hesselberth, 2-2 Arthur Luyken.

De thuisclub stapte dolgelukkig met een punt ven het veld nadat Unitas’30 met name voor rust kans op kans miste. Slechts Ayman Ben Omar kwam op aangeven van Achraf Chouiter tot scoren. Justin Kwee had de 0-2 op de voet maar schoot voor een leeg doel over. In de tweede helft had Sarto aanvankelijk het betere van het spel en boog de achterstand om. De bezoekers knokten zich terug in de wedstrijd, kwamen dik verdiend door een vrije trap op gelijke hoogte, maar verder kwam de Leurse titelkandidaat niet.

Rood-Wit – CVV Zwervers 3-2 (1-0). 1-0 Sven Konings, 1-1 (pen.), 2-1 Desmond Nagtzaam, 3-1 Jeroen Molenaar, 3-2.

,,Ik zag in de eerste helft een heel goed Rood-Wit dat zeker een vijftal honderd procent kansen kreeg. Helaas scoorden we daaruit slechts één keer,” aldus trainer Marco Groeneveld, die een enerverende start van de tweede helft zag: ,,We spraken af op dezelfde voet als voor rust door te gaan maar kregen al na een minuut een strafschop tegen. Daarna vielen de doelpunten in snel tempo over en weer waardoor het na een kwartier al 3-2 stond. Daarna hebben we de wedstrijd gecontroleerd en kregen we zelf nog de beste kansen op nog een treffer.”

DHC – Dosko 4-0 (4-0). 1-0 Frank de Lange, 2-0 en 3-0 Ilias Kariouh, 4-0 Max Otten.

Dosko keek bij rust al tegen een hopeloze achterstand aan. ,,En dat terwijl we eigenlijk niet eens weggespeeld zijn, vooral de eerste twee treffers vielen uit het niets,” aldus trainer Mart van Bree. De oefenmeester moet met lede ogen toezien hoe zijn door blessures uitgedunde selectie het zwaar heeft de laatste weken: ,,Iedereen doet zijn stinkende best en heeft de beste bedoelingen, maar tegen dergelijke tegenstanders is het gewoon te weinig wat we kunnen brengen. Hopelijk kunnen we in de resterende wedstrijden nog ergens drie punten pakken om onszelf definitief veilig te spelen.”