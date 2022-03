Unitas’30 maakt er weer een half dozijn

Unitas’30 – Sarto 6-0 (5-0). 1-0 Jordy Bollaart (pen.), 2-0 Ayman Ben Omar, 3-0 Achraf Chouiter, 4-0 Yoran Stoop, 5-0 Bollaart, 6-0 Matthijs Broos.

Ondanks de zege is de eerste periodetitel nog niet definitief binnen, al is dat een kwestie van tijd volgens trainer Julien van Vugt: ,,Op woensdag 6 april spelen we bij Den Hoorn. We staan qua punten gelijk met ’t Zand maar ons doelsaldo is veel beter dan dat van hen, dat gaan we echt niet meer weg geven.”