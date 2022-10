Unitas’30 komt rommelige start niet te boven: ‘We haalden ons niveau niet’

Ayoub Boudouch kwam te laat en moest daarom op de bank starten. In de warming-up haakte Achraf Ouaddaf af. Toen de wedstrijd net begonnen was, moest er al snel nog een wissel doorgevoerd worden. ,,We moesten al na vijf minuten opnieuw schuiven met spelers door het uitvallen van Justin Kwee”, vertelde Unitas’30-trainer Juliën van Vugt. ,,Zijn blessure is een behoorlijke aderlating voor onze ploeg.”

Onvoldoende

,,We hadden niet veel meer verdiend. Een gelijkspel was vandaag het maximaal haalbare resultaat, maar de nederlaag is niet onterecht”, oordeelde Unitas’30-trainer Juliën van Vugt over zijn ploeg. ,,Het was geen beste wedstrijd. In vergelijking met de wedstrijden van de laatste twee weken haalden we ons niveau niet. Vier of vijf jongens haalden geen voldoende, dat kan niet. Op dit niveau moeten we spelers hebben die een zeven of acht halen om een resultaat te boeken.”