Unitas’30 heeft kampioenschap weer in eigen hand en dankt de buren van Rood-Wit

Teammanager Leon Evers, die de honneurs waarnam van de zieke trainer Marco Groeneveld, was uiteraard dik tevreden met het punt: ,,Vooraf teken je ervoor, verwacht je dat je een zware middag krijgt op hun kunstgras.” Voor rust was de thuisclub wat sterker, zonder veel af te dwingen, maar toch ging Den Hoorn met een voorsprong rusten nadat het een te korte terugspeelbal afstrafte.

Waar de eerste helft gezapig was, veranderde dat in de tweede helft: ,,Opeens was er van beide zijden strijd, vlogen de vonken eraf, en waren wij de betere partij. Zeker nadat zij met nog een kwartier op de klok met tien man verder moesten", aldus Evers. In de 88ste minuut kreeg Rood-Wit loon naar werken. Donny Jaspers zag zijn hoekschop ineens binnenvallen. Er zat zelfs nog meer in het vat, maar Mo Mekkaoui strandde oog in oog met de doelman op diens lijf.