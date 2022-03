Unitas’30 dendert door na hattrick Bollaart, paal en lat kosten Dosko minimaal een punt

,,Ik denk dat we inderdaad serieus mee kunnen doen om de titel. Club en spelers willen heel graag naar de hoofdklasse, alle randvoorwaarden zijn daarvoor aanwezig. Het duel bij Den Hoorn over tien dagen, waar we bij een gelijkspel ook de eerste periode pakken, zal daarom extreem belangrijk zijn. We moeten echter gewoon naar onszelf blijven kijken, we hebben zóveel kwaliteit”, keek Unitas-trainer Julien van Vugt alvast vooruit.

,,De ruststand was absoluut geflatteerd”, vond Dosko-trainer Mart van Bree. ,,Daardoor had ik het gevoel dat we ondanks de 0-3 achterstand echt nog wel kansen hadden. Dat bleek ook, want de bezoekers hadden totaal geen antwoord meer op onze omzettingen. Het leverde voldoende kansen op, maar we stuitten vandaag meerdere keren op het houtwerk. De bal wilde er, op een inzet van Rob Dietvorst na, simpelweg niet in. Donderdag kregen we met de 0-1 winst bij Rood-Wit misschien iets te veel, maar vandaag kregen we absoluut te weinig.” Door het verlies blijft Dosko vooralsnog in de middenmoot hangen. Het verschil met de vierde plaats is echter nog steeds maar vier punten.