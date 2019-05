Unitas'30 wint inhaalduel en slaat gat met Madese Boys, Cluzona neemt tweede plaats over

zondag 2ELange tijd leek Beek Vooruit niets aan het inhaalduel met Unitas’30 over te houden. Echter gloorde er na de late aansluitingstreffer van Teun van Raaphorst nog een gelijkspel. Unitas’30-keeper Bjorn van Sundert toonde zich keer op keer een echte sta-in-de-weg. In de slotseconden redde hij op sublieme wijze op een eigenlijk niet te missen kans voor spits Loek Schalk.

Unitas’30 - Beek Vooruit 2-1 (0-0) 61. Ferdy Barendse 1-0, 78. Danny Lauwen 2-0, 86. Teun van Raaphorst 2-1.

De openingstreffer van Unitas’30-verdediger Ferdy Barendse zorgde voor veel ophef. Scheidsrechter Clint van der Heyden gaf een hoekschop terwijl de grensrechter van Beek Vooruit voor een doeltrap vlagde. Arno Gabriëls, trainer van Beek Vooruit, was allerminst blij met die beslissing. ,,Ik vroeg de scheidsrechter waarom hij mijn grensrechter negeerde. Vervolgens werd ik weggestuurd omdat ik volgens hem ook buiten mijn coachvak, dat er niet eens was, zou hebben gestaan. Ik vind deze scheidsrechter gewoonweg niet bekwaam, zijn houding zegt al genoeg.”



Ferdy Barendse en Danny Lauwen leken de ploeg uit Etten-Leur in rustig vaarwater te brengen maar door de late aansluitingstreffer van Teun van Raaphorst gooide Beek Vooruit er een heus slotoffensief uit. Hoewel Unitas’30 het overwicht had en de betere kansen kreeg, had Beek Vooruit de gelijkmaker in de slotfase kunnen forceren. Een aantal scrimmages vielen net verkeerd en dé ultieme kans op de 2-2 werd door Loek Schalk om zeep geholpen. ,,Die kopbal had er gewoonweg in gemoeten. Normaal gesproken maakt hij die bal ook, de keeper van de tegenstander redde knap”, aldus Gabriëls.

,,De ontlading was heel groot in de groep. Vorige week zeiden een aantal mensen van Zeelandia Middelburg dat er dit seizoen in de tweede klasse E een ‘kampioen van de armoede’ komt. Dat is grootse onzin. Het zit gewoon allemaal erg dicht bij elkaar dit seizoen, zowel in de kelder als aan de top’’, sprak een stellige Unitas'30-trainer Kees de Rooij.

Op de vraag wie de coach als grootste concurrent ziet, antwoordde hij niet Madese Boys of Cluzona maar: ,,Onszelf. Het is cruciaal dat we de koppies erbij houden. We zijn na de winterstop aangehaakt als subtopper. Het is een feit dat heel veel ploegen wisselvallig zijn, daar hebben wij tot op heden van kunnen profiteren. We staan er goed voor, maar we hebben nog helemaal niets. Toch had ik van dit huidige succes aan het begin van het seizoen niet durven dromen”, aldus De Rooij.

Cluzona - Rijen 1-0 (0-0) 1-0 Ruben Maas (pen.).