Unitas’30 verslikt zich in hekkensluiter Best Vooruit, Rood-Wit komt matige eerste helft niet te boven

zondag 3B Bavel alleen aan kop dankzij Groen Wit, Virtus afgedroogd na rust

18:43 Bavel is alleen lijstaanvoerder na een 1-2- zege bij Oosterhout. Gudok, tot zondag medekoploper, verloor twee punten bij Groen Wit. Irene’58 pakte een verdienstelijk punt bij Emma SC. Be Ready drukte UVV verder in de zorgen door in Ulvenhout met 1-2 te winnen.