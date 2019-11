Unitas’30 vernedert dorpsgenoot DSE, ONI trekt na doelpuntrijk bekerduel aan kortste eind tegen Baronie

Bavel - Zundert 2-1 (1-0) 1-0 Paul Carton, 2-0 Daan Diepstraten, 2-1 Olivier van Hassel.

Zundert-trainer Jack Sweres zag Zundert domineren in Bavel. ,,Net als de laatste weken rondden we te weinig kansen af. De 1-0 gaven we zo cadeau. Ik baalde, had graag zo ver mogelijk in de beker komen.” Bavel-trainer Coen Rijppaert zag juist een gelijkwaardig duel. ,,Mijn keeper had vrijwel niets te doen. De 3-0 hing eerder in de lucht dan de 2-1.”

ONI - Baronie zat. 4-4, 3-4 na strafschoppen (2-1) 1-0 Floris Wouters, 2-0 Lars van de Kletersteeg, 2-1 Kevin van de Luitgaarden, 2-2 Boris Fuchs, 3-2 Paul van Zon, 3-3 Van de Luitgaarden, 4-3 Jaap van der Waarden, 4-4 Yassin Bitchou.

,,ONI was voor rust veel beter”, zag Baronie-trainer Ricardo van de Bos. ,,Na rust pakten wij het initiatief over. De 4-4 trokken we over de streep, waarna Rick Eichelsheim twee penalty’s stopte.” ONI-leider Pieter Faro genoot ondanks het verlies. ,,Een echt bekerduel. We kwamen te snel op voorsprong, waarna we achterover gingen leunen. Baronie was een leukvoetballende ploeg, maar we hadden graag doorgegaan.”

Hulsterloo - Cluzona 0-1 (0-1) 0-1 Aaron Dekkers (pen.).

De omstandigheden waren niet optimaal in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen. ,,Maar dat hoefde geen excuus te zijn”, vertelde Cluzona-trainer Marcel van der Sloot. ,,De tegenstander groef zich duidelijk in. De uitslag had veel hoger kunnen en moeten uitvallen, maar het bleef een bekerduel, dus enkel het resultaat telde op het einde. Voor jeugdspelers Pieter van Eijk en Lukas Dingemanse was het weer een ideale gelegenheid om ervaring op te doen bij het eerste.”

Irene’58 - TSC 2-0 (1-0) 1-0 Arne van de Elshout, 2-0 Joeri van den Kieboom.

Irene’58-trainer Paul van Dijk was door het dolle heen. ,,TSC was kansloos. Het hielp ons enorm dat zij na een halfuur rood kregen. Mijn spelers hielden zich goed aan ons plan, we speelden compact voetbal waar TSC niet tegen gewapend was.” TSC-trainer Ton Cornelissen hield het kort. ,,Een blamage waar ik verantwoordelijk voor was.”

DSE - Unitas'30 1-8 (0-5) 0-1 Papito Puriel, 0-2 Robert Frerichs, 0-3 en 0-4 Matthijs Broos, 0-5 Danny Lauwen, 1-5 Pieter Foesenek, 1-6 Frerichs, 1-7 Broos, 1-8 Lauwen.

Het was de thuisclub die de eerste twintig minuten tot grote mogelijkheden kwam, maar uiteindelijk toch tegen een 0-2-achterstand aankeek. Tom Jansen en Pieter Foesenek stuitte keer op keer op de vuisten van Unitas'30-doelman Bjorn van Sundert.

Na de doelpunten van Papito Puriel (die dit vierde met een imposante backflip) en Robert Frerichs, leek het verzet van DSE gebroken. De thuisploeg, die voor een indrukwekkende sfeeractie zorgde voorafgaand aan de derby, moest lijdzaam toezien hoe Matthijs Broos (tweemaal) en Danny Lauwen voor rust de stand optrokken tot 0-5.

Volledig scherm Papito Puriel (uiterst links), Robert Frerichs, Matthijs Broos en aanvoerder Danny Lauwen vieren de treffer van laatstegenoemde. © Pix4Profs/Gerard van Offeren