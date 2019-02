Unitas’30 verliest het hoofd tegen Hoeven, gemakzuchtig Kruisland wint

zondag 2EHekkensluiter Hoeven won de derby tegen Unitas’30, dat het hoofd verloor. Beek Vooruit bleef weg uit de degradatiezone omdat het thuis won van Uno Animo, een plaats lager geklasseerd. JEKA moest de meerdere erkennen in Kruisland en Rijen speelde gelijk tegen VOAB. Sarto-Madese Boys eindigde in een zege voor de Madenaren en Zundert-Cluzona werd afgelast.

Hoeven - Unitas’30 4-1 (2-1) - 29. Erwin Roks 1-0, 36. Jim Franssen 2-0 (pen.), 38. Ferdy Barendse 2-1, 71. en 82. Franssen 3-1 en 4-1.

,,We moeten ons schamen, zijn gewoon slechte verliezers.” Duidelijke woorden van Unitas-trainer Kees de Rooij na afloop van de met 4-1 verloren wedstrijd tegen hekkensluiter Hoeven. Daarmee doelde De Rooij niet eens op het spel van zijn ploeg, maar meer op de manier waarop zijn team zich in de slotminuten liet gaan. Eerst liet bankzitter Matthijs Broos zich voor commentaar op de leiding met twee keer geel wegzenden, nauwelijks een minuut later gevolgd door Jordy Bollaart en Danny Lauwen die beide eveneens twee gele prenten kregen. Oliedomme kaarten bovendien, die Unitas’30 wellicht nog zuur kunnen opbreken in de titelstrijd. ,,Scherven bijeen rapen en doorgaan, door die kaarten mis ik volgende week mijn hele defensie. We laten het hier zelf liggen door de kansen te missen,” mopperde De Rooij nog na.

Aan de andere zijde was de blijdschap groot en waren de drie punten bijzonder welkom in het kader van de degradatiestrijd. Al gelooft trainer Eric Koenraads volop in de kansen van zijn ploeg; ,,Als we zo spelen als vorige week bij JEKA en vandaag weer tegen Unitas’30 horen we gewoon in de middenmoot. Complimenten aan mijn ploeg, we hebben hun gevaar goed ingedamd en zijn dodelijk geweest in de omschakeling. Terechte zege dus.”

Beek Vooruit-Uno Animo 4-1 (2-1) 1-0 Jorn Sweres, 1-1 Rick van Broekhoven, 2-1 Nils Nagelkerke, 3-1 Loek Schalk, 4-1 Boye Snoek.

,,Een geweldige eerste helft,” zei Arno Gabriels, trainer van Beek Vooruit. ,,We hebben voetbal gespeeld zoals ik het graag zie.”

Kruisland-JEKA 4-1 (3-1) 1-0 Rik Schouw, 1-1 e.d., 2-1 en 3-1 Hakan Patan, 4-1 Schouw.

Bas Liebregts, trainer van JEKA, vond dat zijn ploeg niet kansloos was geweest tegen Kruisland. ,,Eigenlijk ben ik erg tevreden over ons spel, zeker in de tweede helft, over het resultaat natuurlijk niet.” ,,Een verdiende zege op basis van onze goede eerste helft waarin we vergaten nog verder uit te lopen dan 3-1,” aldus trainer Natalino Storelli van de thuisclub. Over de tweede helft was hij een stuk minder tevreden; ,,Te gemakzuchtig en onvolwassen. Onze keeper Jeremy Croes stopte eerst een strafschop om daarna met enkele cruciale reddingen de 3-1 op het bord te houden. Onze vierde treffer viel pas val voor tijd.”

Voor koploper Kruisland volgt volgende week de topper en derby tegen Cluzona, dat evenveel verliespunten heeft maar twee duels minder speelde. ,,Er is voor ons geen extra druk, het is geen gemakkelijke wedstrijd maar de competitie gaat daar niet beslist worden. Alles is nog mogelijk in deze competitie, ook voor ons,” keek Storelli alvast vooruit.

Rijen-VOAB 2-2 (1-1) 1-0 Freek Trommelen, 1-1 Stijn van Laarhoven, 1-2 Joran Beerens, 2-2 Luc Heestermans.

Rijen-trainer Max Raeven: ,,Een eerste helft waarin beide teams goed voetbal speelden. Het bleef een open wedstrijd. Even waren we de controle kwijt bij de 1-2, maar al met al tevreden met een gelijkspel tegen een goede ploeg.”