Unitas’30 trekt stekker uit eerste zaterdagteam

Volgens bestuurslid Voetbalzaken van Unitas’30, Corné de Jong, heeft de club er alles aan gedaan om het zaterdagteam te behouden: ,,Vanaf maart zijn we intern gaan kijken wat de mogelijkheden waren. Wie blijven er over, waar kunnen we nog spelers vandaan halen? De poule van spelers werd steeds dunner, het werd lastig, bijna onmogelijk, om nog een waardig elftal op de been te kunnen brengen.’’

De Etten-Leurse vereniging groeide de laatste jaren als kool en heeft bovendien veel jeugdelftallen op zaterdag voetballen. ,,De zaterdagseniorenteams moeten zichzelf bedruipen, dat is ons beleid. Uiteraard willen we altijd hulp bieden, maar dat is niet altijd mogelijk. We kijken met een schuin oog naar de ontwikkelingen bij Baronie, zij hebben van het tweede zondagteam het eerste zaterdagteam gemaakt. Wellicht is dat een interessante optie om in de toekomst ook bij Unitas’30 toe te passen’’, voegde de Jong toe.