Unitas’30 profiteert niet van misstap Cluzona, Rijen nieuwe koploper in 2E

Zeelandia Middelburg - Madese Boys 3-0 (0-0) 1-0 Niels Luteijn, 2-0 Colin van de Berg, 3-0 Samet Dogan. Madese Boys-trainer Mark Klippel: ,,Na de 1-0 gaven we wat meer ruimte weg. Daar profiteerde Zeelandia optimaal van. Een terechte nederlaag. Zeker omdat we met teveel spelers ons niveau niet haalden.”

Zundert - Unitas ‘30 2-0 (2-0) 1-0 Jesse Mouws, 2-0 Karim Vriends.

Zundert-trainer Ger Musters was verheugd met de zege van zijn elftal. “Een revanche voor vorige week. Toen stonden we er niet. Nu wel.” Unitas'30-trainer Kees de Rooij was niet te spreken over zijn team. ,,In het eerste halfuur gaven we veel te weinig druk. Dan weet je dat zij gaan leunen, wat ze overigens goed deden.”