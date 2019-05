Unitas'30 pakt titel, Cluzona mag alsnog nacompetitie in na misstap Madese Boys, Hoeven degradeert

zondag 2ENa een zinderende apotheose is Cluzona door een 3-2 zege op Beek Vooruit alsnog deelnemer aan de nacompetitie. Daarvoor moest Madese Boys punten verspelen in eigen huis tegen Zundert, wat ook gebeurde: 1-1. Unitas'30 pakte zondagmiddag zowel het kampioenschap als de derde periodetitel. Hoeven werd in de spannende degradatiestrijd het kind van de rekening door aan het kortste eind te trekken tegen voormalig hekkensluiter WSC.

Cluzona - Beek Vooruit 3-2 (2-0) 1-0 Ruben Maas, 2-0 (pen.) en 3-0 Wesley Smits, 3-1 en 3-2 Joost Schalk.

Het enige dat Cluzona kon doen was winnen en hopen op een misstap van concurrent Madese Boys. Nog voor rust zette Ruben Maas en Wesley Smits Cluzona op een marge van twee. Ook de 3-0 was van Smits, die zijn afscheid door de nacompetitie nog een aantal weken moet uitstellen. Het werd nog even spannend door twee treffers van Joost Schalk, maar de winst bleef in Wouw.

JEKA - VOAB 2-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Dennis Peragon.

,,Op eigen kracht veilig gespeeld, na een erg goed wedstrijd van onze kant, een heerlijke ontknoping dus,” was JEKA-trainer Bas Liebregts vooral opgelucht. ,,Het ontbrak ons dit seizoen ondanks goed spel vaak aan een afwerker, Dennis Peragon vulde die leemte vandaag uitstekend in.”

Rijen - Kruisland 1-3 (1-2) 0-1 en 0-2 Faisal Bensiali, 1-2 Bram Weijerman, 1-3 Hakan Patan.

Unitas'30 - Uno Animo 3-0 (2-0) 1-0 en 2-0 Roman Witting, 3-0 Justin Kwee.

De wedstrijd had weinig om het lijf. De thuisclub domineerde vanaf het eerste fluitsignaal, maar speelde aanvankelijk in een te laag tempo en te weinig over de vleugels om de bezoekende defensie in verlegenheid te brengen. Na iets minder dan een half uur was het eindelijk raak. Matthijs Broos zocht de achterlijn op en bracht de bal voor het doel waar Witting vallend in een duel met Dennis Douadi voor de 1-0 tekende.

Na een stuiptrekking van de bezoekers viel vlak voor rust de 2-0. Justin Kwee zette aan voor een solo en krulde de bal in de verre hoek op de vuisten van Mols. Witting was er als de kippen bij om de rebound te benutten. Na rust vond Unitas’30 het wel best, tegen een tegenstander die helemaal niets creëerde. Een puntertje van Kwee zorgde voor de allesbevrijdende 3-0.

De zege en de titel waren volgens Jordy Bollaart toe te schrijven aan het collectief. ,,Hier hebben we het hele jaar voor gestreden. Niemand had deze titel verwacht, nadat we vorig seizoen met de hakken over de sloot via de nacompetitie tweedeklasser bleven.”

Unitas'30-trainer Kees de Rooij was na afloop door het dolle heen. ,,Dit went nooit”, aldus De Rooij. ,,Het was een bewogen jaar. Terugkijkend is dit misschien wel de moeilijkste van al mijn titels geweest, omdat ik hier het hardste aan heb moeten trekken. Ik kan niets anders zeggen dan dat de groep het keurig heeft opgepakt”.

WSC - Hoeven 4-1 (1-0) 4. Rens van den Hout 1-0, 48. Nicky van Ooijen 2-0, 75. Lars Kruissen 3-0, 84. Robert Frerichs 3-1, 90. Nicky van Ooijen 4-1.

Het had allemaal anders kunnen lopen als Hoeven in Waalwijk een punt had gepakt. Immers, dan was WSC de klos geweest. Dat lukte niet, blauw en wit ging met maar liefst 4-1 de bietenbrug op. Dat is eigenlijk het verhaal van dit seizoen, vindt Hoeven-speler Patrick Suijkerbuik. ,,Tegen de titelkandidaten pakten we punten. Dat is prachtig, maar als je ze laat liggen tegen je concurrenten die vechten om boven die rode streep te eindigen, dan tikt dat dubbel zo hard aan. Zij krijgen er drie punten bij, wij niks. Dat is ons veel te veel overkomen.”

Het resultaat bleef uit voor Hoeven in Waalwijk. Binnen vier minuten had Rens van den Hout de thuisclub op een voorsprong gezet. Vlak na rust sloeg WSC weer toe. Na een ongelukkige terugspeelbal, die doelman Damian van Nijnatten in de handen pakte, vond Nicky van Ooijen met een perfecte vrije trap het enige gaatje om Hoeven pijn te doen: 2-0. Een solo van Lars Kruissen betekende een onoverbrugbare achterstand. Na één seizoen tweede klasse kukelt Hoeven weer terug. “Natuurlijk, het is zuur”, oordeelde Suijkerbuik. ,,Tegelijkertijd moet je reëel zijn: we horen in de derde klasse thuis. Is ook lekker, spelen we volgend seizoen weer derby’s in onze omgeving.”

Madese Boys - Zundert 1-1 (1-0) 1-0 Dennis Marijnissen, 1-1 Jesse Mouws.

Later meer.