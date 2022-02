Unitas'30 pakt punt én twee rode kaarten tegen koploper

Op het eerste gezicht was de 1-1-eindstand, waardoor de thuisclub op één verliespunt van 't Zand blijft staan, een prima resultaat. Daar dacht trainer Julien van Vugt anders over: ,,Met name het eerste half uur speelden we perfect voetbal, maar vergaten we onszelf met maar één doelpunt te belonen, terwijl we vier à vijf goede kansen kregen. De tweede helft was op zijn zachtst gezegd ongelukkig, met een scheidsrechter die er in het laatste kwartier een one-man-show van maakte.”