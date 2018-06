Unitas'30 overleeft opnieuw ternauwernood: 'We komen van ver'

vrouwenvoetbal DSE keert terug in de hoofdklas­se, Bavel 2 promoveert

10 juni DSE speelt volgend seizoen weer in de hoofdklasse. De ploeg was in de nacompetitiefinale veel te sterk voor OVV'67. Schijf gaat naar de herkansing tegen Baronie met als inzet een plekje in de eerste klasse.