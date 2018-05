Unitas'30 nadert Zundert na zege op MOC'17

MOC'17 - Unitas'30 0-3 (0-1) 4. 0-1 Jordy Bollaert, 50. 0-2 Danny Lauwen, 67. 0-3 Robin Hansler (e.d.)

MOC-trainer Theo Ducaneaux was stellig na afloop van de degradatiekraker tegen Unitas'30 (0-3); ,,We hebben het niet meer in eigen hand, zijn nu afhankelijk van wat SCO doet. De laatste drie wedstrijden verliezen we allemaal, van directe concurrenten, dus we hebben geen recht van spreken." Voor Unitas'30 betekende de zege zo goed als zeker geen directe degradatie, dus ging het vizier meteen richting Zundert, de laatste horde die Unitas'30 nog moet overwinnen om ook de nacompetitie te ontlopen. ,,We hebben ze in the picture. De laatste wedstrijd moeten we naar hen toe en zal het waarschijnlijk beslist worden," aldus trainer Kees de Rooij.

Zundert - Beek Vooruit 1-3 (1-1) 0-1 Jorn Sweres, 1-1 Fabian Nelemans, 1-2 en 1-3 Joost Schalk.

Zundert-trainer Ger Musters: ,,Zeker in de eerste helft waren we veruit de bovenliggende partij. Maar Beek Vooruit heeft optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die zij kregen. In de tweede helft konden wij het verschil niet echt meer maken." Arno Gabriels, trainer van Beek Vooruit, onderschreef de visie van zijn collega. ,,Het was zwaarbevochten, dat zeker," zei hij. ,,Zundert had zeker lange tijd de overhand. Uiteindelijk ben ik heel gelukkig dat de wedstrijd in de slotfase onze kant opviel."

Madese Boys - VOAB 0-0.

,,Een heel belangrijk punt," zei Madese Boys-trainer Mark Klippel terecht. Door de remise is zijn ploeg officieus zeker van de play-offs. ,,Het was ook een terechte uitslag," vervolgde Klippel. ,,De eerste helft was voor ons, misschien was VOAB in de tweede helft iets gevaarlijker. Maar in de allerlaatste minuut wordt Bjorn de Bruijn getorpedeerd door doelman Dirk Peters terwijl hij de bal in een leeg doel kon schuiven. Okay, die keeper gaat eraf met rood, maar ik had liever met 1-0 gewonnen."