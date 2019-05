Unitas'30 laat steek vallen in titelstrijd, Madese Boys en Cluzona naderen tot op één punt

zondag 2EMadese Boys deed hele goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Zelf won de ploeg met 3-0 van Beek Vooruit, terwijl koploper Unitas ‘30 thuis met 0-1 ten onder ging tegen VOAB. Madese Boys is na het afgelopen weekend Unitas op een punt genaderd, Cluzona, dat tegen JEKA geen fout maakte, staat daar nog tussen met evenzoveel punten als Made maar met een flink beter doelsaldo. Dennis Marijnissen was met twee goals de gevierde man bij Madese Boys.

Zeelandia Middelburg - Kruisland 2-0 (0-0) - 1-0 en 2-0 Thomas de Rijke.

Kruisland-trainer Natalino Storelli keek, ondanks de nederlaag, tevreden terug. ,,Hoogtepunt was het debuut van de pas 16-jarige Thijs Klinkenmaijer, de eerste jeugdspeler die vanuit de jeugd in het eerste debuteert. Dat deed hij met verve.”

Cluzona - JEKA 3-1 (0-0) 1-0 Ruben Maas, 1-1 JEKA,, 2-1 Maas, 3-1 Sharusan Ponnudurai.

,,Weinig mogelijkheden voor beide teams. Pas na rust namen wij het heft in handen”, zag Cluzona-assistent Jean-Pierre van Bergen. JEKA-trainer Bas Liebregts loofde Cluzona-spits Ruben Maas. ,,Zij hebben met Maas een fenomeen in handen. Na de 1-0 komen we goed terug, maar bij de 1-1 stand maakt onze keeper een cruciale fout. Jammer, er had meer in gezeten.”

Unitas’30 - VOAB 1-2 (0-0) 69. Joran Beerens 0-1, 76. Danny Lauwen 1-1, 90+3 Joran Beerens (pen.) 1-2.

De emoties in de catacomben liepen na afloop bij Unitas’30 hoog op. Met 1-2 verloren van VOAB, na een benutte strafschop in de extra tijd. In een wedstrijd waarin de ploeg uit Etten-Leur vooral de schuld bij zichzelf moest zoeken. Dat vond ook coach Kees de Rooij, nadat de kruitdampen in de gang naar de kleedkamers waren opgetrokken. ,,Natuurlijk staat er in deze fase druk op. Je staat bovenaan. Tegenstanders spelen minder open als ze hier naar toe komen. We hadden moeite om er doorheen te komen.’'

Halverwege de eerste helft vuurde VOAB-spits Stijn van Laarhoven op de bovenkant van de lat, nadat hij zich slim ruimte had weten te verwerven in het zestienmetergebied. Bij Unitas'30 moest het gevaar vooral komen van spelhervattingen, met de traptechniek van Danny Lauwen als extra wapen. Hoewel Unitas'30 niet het gebruikelijke niveau haalde, had De Rooij zowat een handvol kansen voor zijn ploeg geteld. Met name spits Roman Witting bleef in gebreke.

In de tweede helft redde Van Sundert tot tweemaal toe, bij een kopbal van Sam van der Weijden en een schot van de slim tussen de linies spelende Casper van Beers. De titelkansen van Unitas’30 kregen een knauw na de treffer van Joran Beerens, waarbij de Leurse verdediging zich wat al te gemakkelijk op de achterlijn liet verschalken: 0-1.

Unitas'30 schakelde over op een meer aanvallende variant, waarbij de fluwelen voet van Lauwen snel redding bracht: 1-1. In de slotfase had de door Lauwen weggestoken Witting de winnende treffer op de schoen. Het werd een dure misser, zeker nadat Van Laarhoven bij een counter in de beruchte zone door Van Sundert onderuit werd getrokken en Beerens de toegekende strafschop benutte: 1-2. Hoewel de voorsprong op de achtervolgers tot één punt is geslonken, wil De Rooij niet wanhopen. ,,We hebben het nog altijd in eigen hand.’’

Sarto - Hoeven 1-0 (1-0) 1-0 Tom Dominicus.

,,Een lucky goal, hij raakte hem totaal verkeerd", baalde Hoeven-trainer Eric Koenraads na afloop. ,,Na de 1-0 zochten we steeds meer de aanval en kregen we nog twee grote kansen op de verdiende gelijkmaker maar die bleef uit.”

Rijen - Zundert 2-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Paul Andrik.

,,Mede door die rode kaarten bij Zundert was er slechts twintig minuten sprake van een echte wedstrijd”, zag Rijen-trainer Max Raeven. Wim Kas was de eerste die rood kreeg, na rust voegde Thomas Kerstens zich bij hem. Zundert-trainer Ger Musters vond de rode kaart van met name Kas belachelijk. ,,Wim gaf een duw, de strafschop was terecht, maar hem ook een rode kaart geven slaat nergens op.”

Madese Boys-Beek Vooruit 3-0 (3-0) 10. Kevin de Bok 1-0, 14. Dennis Marijnissen 2-0 (pen.), 38 Marijnissen 3-0.

Anders dan de 3-0 doet vermoeden, was het geen appeltje-eitje voor de club van rood en wit. De club uit Made zwijnde zelfs toen Loek Schalk na één minuut een niet te missen kans toch om zeep bracht. Even later had Beek Vooruit opnieuw moeten scoren, na een goede combinatie over rechts, maar was de eindpass onzuiver.

Volledig scherm Bjorn de Bruijn (midden) zag zijn ploeg volledig terug in de titelstrijd komen na de zege op Beek Vooruit. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Het doelpunt viel aan de andere kant. Bij de eerste de beste mogelijkheid was het Kevin de Bok die raak schoot. Het werd even later nog erger voor de gasten uit Prinsenbeek na een handsbal en een strafschop, die door Marijnissen, zoals altijd, zeer resoluut werd binnengeschoten. Toen zeven minuten voor rust Marijnissen zijn tweede goal van de middag maakte, was het pleit definitief beslecht in Mades voordeel. ,,De eerste drie kansen werden ook drie goals,” zei matchwinner Marijnissen. Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels onderschreef de woorden van Marijnissen. “We zijn vandaag afgetroefd in iets waarin we zelf doorgaans erg goed zijn.”

Madese Boys speelt dus nog mee voor de prijzen. De titelstrijd ligt nog geheel open en in de derde periode staat de club bovenaan. Klippel: ,,Zeker bij Unitas'30 komt de druk er nu vol op te zitten. Wij moeten gewoon doen wat we kunnen en dat is nog twee keer winnen. In eerste instantie niet eens alleen om het kampioenschap binnen te halen, maar zeker ook om nacompetitie te bereiken.”