Unitas’30 klopt koploper Leones, Rood-Wit houdt ROAC op gelijkspel

zondag 3B Be Ready heeft eerste driepunter te pakken, effectief Virtus wint royaal van UVV'40

19:08 Door met 2-0 van Groen Wit te winnen werd Bavel alleen koploper in de derde klasse. TSV Gudok kan echter nog op gelijke hoogte komen doordat het een duel minder speelde. Be Ready won voor het eerst sinds de rentree in de derde klasse een duel. Tegen medehekkensluiter ZIGO werd het afgetekend 6-1.