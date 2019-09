Unitas'30 kent moeizame start in eerste klasse, NEC bezorgt club tweede nederlaag op rij

Unitas’30 - NEC 0-2 (0-1).

“De gelukkigste heeft vandaag gewonnen,” vond Unitas'30-trainer Joris Hendrix. “Het is voor ons nog even wennen aan het verschil tussen de eerste en tweede klasse maar we worden zeker niet weggespeeld. Ik heb er vertrouwen in dat het afronden van de mogelijkheden, die we zeker wel krijgen, op korte termijn gaat lukken.