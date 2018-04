Unitas'30 draagt rode lantaarn over, Cluzona en Madese Boys winnen

VOAB - Beek Vooruit 1-0 (0-0) 1-0 Casper van Beers. ,,VOAB had wel het overwicht. Het warme weer en kunstgras zorgden ervoor dat beide teams er een matig potje van maakten. In de laatste minuut werd ons nog een strafschop onthouden. Loek Schalk werd vol op de enkel geraakt", keek trainer Arno Gabriels terug.

Cluzona - Rijen 5-0 (1-0) 1-0 Quincy Schouten, 2-0 en 3-0 Daniël Dekker, 4-0 en 5-0 Ruben Maas.

De thuisclub had de bekerwedstrijd tegen Vlissingen nog in de benen, zo zag Cluzona-trainer John Taks; ,,We lieten erg weinig zien en leken wat te gemakzuchtig. We kijken het nu van wedstrijd naar wedstrijd, maar blijven vooralsnog lekker meedoen in de luwte," aldus Taks.