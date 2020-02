Unitas'30 boekt derde gelijkspel op rij

Uiteindelijk bleek de eerste helft, uitgerekend met een straffe tegenwind, degene waar voor Unitas’30 de kansen lagen. De Leurenaren namen naarmate de eerste helft vorderde steeds meer het heft in handen. De 1-0 kwam daarom ook voor Hendrikx uit de lucht vallen. Mohamed el Moussaoui werd de diepte ingestuurd door Riad Elloukmani en rondde met een diagonaal, bekeken schot in de verre hoek af.

De vreugde was van korte duur, want al in de 38ste minuut werd het 1-1. De passeeractie en voorzet vanop links waren van Jason van Dongen, de rake kopbal van Yannick Burleson zorgde voor de gelijkmaker.

Het venijn leek vervolgens in het slot van de eerste helft te liggen, want waar Unitas'30-doelman Bjorn van Sundert in de 40ste minuut de doorgebroken Michael Boelen nog van een treffer hield, leek de thuisclub één minuut later een unieke scoringskans te krijgen. Papito Puriel werd binnen de zestien aangetikt, waarop scheidsrechter Nelemans gedecideerd naar de stip wees. Een beslissing die ingetrokken werd na beraad met de Tilburgse grensrechter die, op zijn zachtst gezegd scherp vlaggend, buitenspel had gezien.