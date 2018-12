Unitas’30 aan kop na afgelasting Rijen, Kruisland toont veerkracht

Zeelandia Middelburg - Hoeven 3-1 (1-1) - 0-1 Erwin Roks, 1-1 en 2-1 Niels Luteijn, 3-1 Dennis Kovacevic.

,,Een terechte nederlaag op een slecht veld tegen een individueel sterkere tegenstander. Zo eerlijk moeten we wel zijn”, aldus trainer Eric Koenraads.

Cluzona - VOAB 1-1 (0-0) - 0-1 Maarten Immink, 1-1Toon Jochems.

Beide teams zitten in een mindere fase, wat terug te zien was in de wedstrijd. ,,Zowel wij als zij wilden vooral niet verliezen”, volgens assistent Jean-Pierre van Bergen. In de eerste helft gebeurde niets, na rust ook weinig maar vielen er wel twee treffers.

Unitas’30 - JEKA 5-1 (1-1) - 0-1 Robin Rovers, 1-1 Mohammed el Moussaoui, 2-1 Papito Puriel, 3-1 Danny Lauwen, 4-1 Justin Kwee, 5-1 Roman Witting.

De thuisclub kwam ondanks de 0-1 nooit in de problemen. ,,We zijn inmiddels als team zo ver dat we niet van een tegenslag van slag raken. We blijven gewoon geloven in eigen kansen”, aldus trainer Kees de Rooij van Unitas. JEKA-trainer Bas Liebregts vond dat zijn ploeg nergens recht op had gehad. ,,Eigenlijk kwamen we al tegen de verhouding in op voorsprong. Maar daarna zijn we gewoon overklast door een heel goed voetballende ploeg”, waren zijn woorden.

WSC - Kruisland 3-3 (2-1) - 0-1 Hakan Patan, 1-1, 2-1 en 3-1 Mounir Maaman, 3-2 Achraf Chouiter, 3-3 Issam Dahmani.

Een hard werkend Kruisland knokte zich terug na de 3-1. Na de gelijkmaker kon het duel nog beide kanten uit maar het bleef 3-3.

Madese Boys - Uno Animo 3-1 (2-1) 0-1 Mathijs Knapen, 1-1 Quinton van de Kieboom, 2-1 en 3-1.

Mark Klippel, trainer van Madese Boys: ,,We startten goed maar toch maakten zij de 0-1. Uno Animo is een stugge ploeg, gelukkig viel de gelijkmaker snel. In de tweede helft waren we de bovenliggende partij en hadden we eigenlijk meer moeten scoren.”