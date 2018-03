Unicum voor RFC zaterdag, Kruisland bezig aan revival

RFC legde er zaterdag tien in. Dat was voor het eerste in de geschiedenis van de fusieclub. Thuis tegen Beek Vooruit zaterdag werd er met 10-0 gewonnen door de club uit Raamsdonksveer. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een West-Brabantse ploeg tien keer tot scoren kwam:

Oosterhout ging in dezelfde competitie voor het eerst sinds het openingsweekend buitenshuis onderuit. Daarmee komt er een einde aan een reeks van vijf uitzeges.

Er zijn nog zeven teams in de race om met een perfecte score Pasen te bereiken. Naast Halsteren zaterdag, SAB, NVS, ONI en DHV heeft ook Irene'58 dit kalenderjaar nog geen punten laten liggen.

Kruisland

Ook Kruisland mag zich bij het rijtje zonder puntverlies in 2018 scharen. Vier wedstrijden op rij werden omgezet in een zege. Opmerkelijk, aangezien de ploeg van trainer Natalino Storelli voor de winterstop pas vijf punten in tien wedstrijden pakte.

Het was, op zijn zachtst gezegd, niet goed wat Storelli bij zijn ploeg zag. ,,In de winterstop hebben we goede gesprekken met een paar spelers gevoerd. We waren niet tevreden over hun prestaties en mentaliteit. Daarnaast hebben we wat wijzigingen in de formatie gebracht. Ze hebben veel kilometers gelopen voor de conditie en mentaliteit."

Kruisland heeft samen met Moerse Boys de beste papieren om de tweede periode binnen te halen. ,,Zo ver kijken we niet. We moeten realistisch zijn en naar beneden blijven kijken. We zijn nog niet veilig."

In de zondag vierde klasse B haalde Noordhoek afgelopen weekend met 4-0 uit tegen DIOZ. Het betekende de eerste thuisoverwinning sinds 9 april 2017.