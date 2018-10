Uitstekende generale voor Be Ready, RFC vernedert Raamsdonk

zondag 4CMet drie doelpunten waren Kevin Koppelaar en Mitchell de Rooij belangrijk voor VCW en Right Oh. Be Ready omzeilde met een 2-3-overwinning op WDS’19 een lastige klip. Zondag komt nummer twee Terheijden op bezoek in Hank.

Right Oh - DIA 5-2 (1-2) 1-0 Siem Velthoven, 1-1 Remco Sluijk, 1-2 Kjell Hellemons, 2-2, 3-2 en 4-2 Mitchell de Rooij, 5-2 Jari Langermans.

,,Na een sterk begin werden twee fouten in de omschakeling afgestraft. In de tweede helft hebben we goed gevoetbald en had de uitslag eigenlijk nog hoger moeten uitvallen”, aldus Right ‘Oh-trainer Leon Hutten.

Berkdijk - Boeimeer 3-1 (0-0) 1-0 en 2-0 Thom van de Ven, 2-1 Jesper Seuntjens, 3-1 Okan Ozaslan.

,,Door drie persoonlijke fouten kregen we evenzoveel doelpunten tegen”, treurde Boeimeer-trainer Richard Hoogkamer na afloop.

Dussense Boys - VCW 0-3 (0-2) 0-1, 0-2 en 0-3 Kevin Koppelaar.

VCW won afgetekend, maar volgens Dussense Boys-trainer Antoine Hoevenaren gaf de uitslag een vertekend beeld. ,,De bal wilde er gewoon niet in”, gaf hij na afloop aan.

Terheijden - Blauw Wit’ ‘81 2-1 (0-1) 0-1 Rob Claassen, 1-1 Riemer Dijkstra, 2-1 Tommie van Hooijdonk.

,,We waren de gehele wedstrijd de onderliggende partij en verdienden niet te winnen. Gelukkig voor ons scoorde Tommie van Hooijdonk met een schitterende omhaal de 2-1”, glunderde Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

WDS’19 - Be Ready 2-3 (2-2) 1-0 Abdul Avci, 1-1 en 1-2 Thomas Vergunst, 2-2 A. Avci, 2-3 Robin van den Noort.

,,Het was gelijkopgaand, maar Be Ready heeft terecht gewonnen”, was de eindconclusie van WDS’19-trainer Gijs Smulders.

Hoge Vucht - Chaam 2-4 (0-3) 0-1 Jelle van Raak, 0-2 en 0-3 Martijn van den Broek, 1-3 Hammin Bousted, 1-4 Rick van Beckhoven, 2-4 Ibrahim Ikililou (pen.).

Mede door het gebrek aan wedstrijdritme keek Hoge Vucht met de rust al tegen een kansloze 0-3-achterstand aan. ,,Door onze dodelijke omschakelingen behaalden we een makkelijke overwinning”, zei Jeroen Polman van Chaam.

Raamsdonk - RFC 1-5 (0-2) 4. Jeroen Kouwenberg 0-1, 44. Maikey Luijbregts 0-2, 47. Stef Leijten (e.d.) 1-2, 70. Luijbregts 1-3, 80. Joost Blom 1-4, 88. 1-5 Edgar Marquart 1-5.

Pech en nonchalance waren er debet aan dat RFC niet verder dan vijf treffers kwam tegen Raamsdonk. Dankzij twee goals van Maikey Luijbregts won RFC de derby met 1-5.

Dat Jeroen Kouwenberg in de vierde minuut de score opende, was niet echt een verrassing. Het lukte echter niet om verder uit te lopen, waarna de uitploeg terugzakte op de eigen helft. Op slag van rust verdubbelde Luijbregts de score, 0-2. Een eenvoudige overwinning leek in de maak. Totdat Stef Leijten via de binnenkant van de paal en onderkant van de lat zijn eigen doelman Martijn Clarijs binnenwerkte: 1-2.