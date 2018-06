Uitblinkende legeraanvoerder Pietersma moet volledige overgave Halsteren tekenen: 'Er brak paniek uit'

Video Halsteren grijpt naast promotie na miraculeu­ze comeback Quick'20

16:42 Halsteren is er niet in geslaagd de derde divisie te bereiken. Donderdag werd in eigen huis nog met 1-0 gewonnen van Quick'20, maar de return in Oldenzaal eindigde na verlenging in een 4-2 nederlaag. Door het verlies komt Halsteren volgend seizoen opnieuw uit in de hoofdklasse.