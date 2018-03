Tweetal blij met terugkeer bij Cluzona: 'Groep met potentie'

Niet gek dat de tweedeklasser trots is op de terugkeer van de twee. Beide spelers komen over van Dosko met een bak ervaring. Verdediger Jochems (24) koos er in 2014 voor om Cluzona voor toenmalige hoofdklasser Dosko te verruilen. Keeper Lodiers (28) maakte een jaar later dezelfde stap. Natuurlijk is er vaker gepoogd om de twee terug te halen. ,,Het contact is er altijd gebleven”, geeft Lodiers toe. ,,Als ik een zondag vrij was, ging ik bij Cluzona kijken.” Jochems: ,,Eigenlijk speelde het ieder jaar wel.”

Lees ook Cluzona kondigt terugkeer Jochems en Lodiers op professionele wijze aan Lees meer

De twee noemen deze zomer ‘het perfecte moment om terug te keren’. ,,Er staat nu een jonge groep die nog veel stappen kan maken”, zegt Lodiers over de huidige nummer zes van zondag 2E. ,,Een groep met potentie”, aldus Jochems. ,,Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

In vier jaar kan er veel veranderen, merkt Jochems op. ,,Ik ging destijds weg vanwege het niveau. Ik maakte de stap van de derde klasse naar de hoofdklasse. Ik miste de uitdaging, er alles aan doen om jezelf te verbeteren.” Dat is nu anders, merkt hij op. ,,Nog altijd is het die gezellige dorpsclub, maar dat is nu gekoppeld aan presteren. Je merkt dat de club stappen heeft gemaakt, ook op organisatorisch gebied.”



Lodiers kan haast niet wachten om weer op De Doelen te spelen. ,,Weer voor de club uit je dorp spelen, dat is toch iets bijzonders. Ik ken er iedereen. Als er tweehonderd man in de kantine staat, kan ik met alle tweehonderd een praatje maken. Het is altijd mijn clubje gebleven. De combinatie tussen prestatie en gezelligheid maakt Cluzona uniek.”

Volledig scherm Toon Jochems (links) © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

De twee hopen hun periode bij Dosko, vorig jaar gedegradeerd uit de hoofdklasse, af te sluiten met een prijsje. ,,Ik heb er een mooie tijd gehad. Als mens en als voetballer heb ik me daar kunnen ontwikkelen. Dosko is een mooie en warme club”, aldus Jochems.

Lodiers sluit zich daar bij aan. Op Meilust kwam zijn droom uit. ,,Toen ik op m’n zeventiende bij het eerste van Cluzona kwam, toen nog in de vijfde klasse, had ik één droom. Spelen in de hoofdklasse. Bij Dosko heb ik die kans gekregen.”