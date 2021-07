Tweestrijd bij in België geboren Italiaanse Prinsenland-coach: ‘Maar mijn bloed, mijn hart is Azzurri’

De kwartfinale tussen België en Italië is voor Prinsenland-trainer Natalino Storelli (46) een hele bijzondere. Zijn naam verraadt zijn Italiaanse roots, maar de amateurvoetbaltrainer is geboren en opgegroeid in België. Hij zit morgen een beetje in tweestrijd dus. ,,België is het land waar ik 27 jaar heb geleefd. Maar aan de andere kant ben ik honderd procent Italiaan. Zo ben ik ook opgegroeid, ik heb twee Italiaanse ouders. Mijn bloed, mijn hart is Azzurri. Ik hoop altijd dat zij winnen.”