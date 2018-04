Tweede zege Vivoo Vrouwen, hattricks voor Van de Steen en Huybrechts

vrouwenvoetbalVivoo pakte tegen Gilze pas haar tweede driepunter bij de terugkeer in de tweede klasse. Bij de Huijbergse vrouwen scoorde Zoë Huybrechts een hattrick. Datzelfde lukte DSE-spits Colinda van de Steen in het duel met het tweede van Eldenia.

HOOFDKLASSE B

Buitenveldert - Bavel 2-2 (0-0).

De kansen in de eerste helft waren voor Buitenveldert. Na rust nam Bavel de overhand en scoorde Ilse van der Heijden in de 55ste minuut de 0-1. Uit het niets viel de gelijkmaker, gevolgd door de 1-2-voorsprong van Marèsh Beekers in de 62ste minuut. In blessuretijd viel de gelijkmaker.

EERSTE KLASSE A

DSS - Smerdiek 12-1 (4-1).

Smerdiek begon maar met negen speelsters aan het duel. Joëlle Ots scoorde de 2-1, wat het enige doelpunt bleek te zijn voor Smerdiek.

EERSTE KLASSE D

DSE- Eldenia VR2 3-0 (1-0).

DSE was dominant in eigen huis tegen het tweede van Eldenia. In de vijftiende minuut viel het eerste doelpunt gemaakt door Colinda van de Steen. Na rust scoorde Colinda van de Steen haar tweede. Eldenia ging aanvallender spelen, wat in de laatste seconde resulteerde in de derde treffer van Van de Steen. Het is alweer de vierde hattrick voor de aanvalster van DSE.

Bekkerveld - Schijf 2-1 (0-1).

Schijf begon scherp aan de wedstrijd. Al na vijf minuten voetballen benutte Mieke Godrie een penalty. Na rust ging Schijf meer verdedigen waarvoor het vlak voor tijd de deksel op de neus kreeg. Vijf minuten voor tijd kwam Bekkerveld op gelijke hoogte, gevolgd door een snelle 2-1.

OVV'67 - DVC'26 1-3 (1-2).

DVC'26 begon de wedstrijd goed. Uit de eerste aanval viel meteen een doelpunt. De thuisploeg pakte dit goed op en na acht minuten voetballen stond het weer gelijk door Eline Simons. Toch eindigde het duel voor OVV'67 in mineur: 1-3.

HRC'14 - Baronie 2-1 (0-0).

Baronie had in de eerste helft veel balbezit, maar kon dit niet omzetten in doelpunten. Na rust miste Baronie een penalty. Niet veel later kwam HRC'14 op een 2-0-voorsprong. Baronie kreeg een tweede penalty en Sijmen de Vries zette de stand op 2-1.

TWEEDE KLASSE F

Vivoo - Gilze 4-1 (1-0)

Na ruim een halfuur spelen kwam Vivoo op voorsprong via Zoë Huybrechts. Na rust zette diezelfde Huybrechts de stand met twee treffers snel op 3-0. Door onoplettendheid achterin kon Heleen van Mierlo namens Gilze de 3-1 maken. van de thuisploeg viel de 3-1. In de 88ste minuut zorgde Greetje Jongejan middels een penalty voor het slotakkoord.