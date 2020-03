Tweede basisspeler verlaat Halsteren: middenvelder Kools naar Unitas

,,Na de zomer ga ik Engels studeren en bij Unitas krijg ik de kans om twee keer per week te trainen, dat is aantrekkelijker in combinatie ook met werk. Drie keer per week wordt te veel”, aldus de Bavelnaar, die wil benadrukken dat hij het naar zijn zin heeft bij Halsteren. ,,Bovendien volgde de club mij al langer: ook vorig seizoen en dat jaar ervoor was er contact.”

Kools (24) kwam vorige zomer over van derdedivisionist Dongen en veroverde direct een basisplaats bij de ploeg van Erwin de Nijs. Tot dusverre was hij goed voor twee competitiedoelpunten dit seizoen. Kools speelde in de jeugd bij VV Bavel voordat hij in de opleiding bij NAC terechtkwam. Daarna keerde hij terug bij zijn eerste club om vervolgens vier seizoenen bij Dongen te spelen.

Bij Unitas komt hij Jay-Jay Meierdres tegen, met wie hij samenspeelde in de jeugd van NAC. Trainer Jeroen van Bezouwen kent hij van eerdere onderlinge ontmoetingen. Het is een pikante overstap, Unitas is momenteel de grootste concurrent van Halsteren in de titelstrijd in de hoofdklasse B. Unitas heeft momenteel zes punten meer dan Halsteren. ,,Laten we hopen dat we het seizoen af kunnen maken en het Unitas nog lastig kunnen maken. En anders willen we via de nacompetitie promoveren.”