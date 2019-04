Twee treffers Tim Oomen niet genoeg voor punt voor Viola

zondag 3A Gelijkspel RBC voelt als verlies, tiental Gastel wint in Zeeuws-Vlaanderen

20:22 Het zwalkende RBC is opnieuw tegen puntenverlies aangelopen. In Breda liep de koploper tegen een late gelijkmaker aan. Schijf is voor het eerst sinds lange tijd (tijdelijk) uit de gevarenzone ontsnapt.